На привокзальной площади в Брянске нашли гранату

Охранники нашли гранату на привокзальной площади в Брянске
Охранники нашли гранату в мусорном баке утром на привокзальной площади железнодорожной станции Брянск-Орловский.
«Немедленно к месту опасной находки прибыли полицейские и спасатели. По информации сотрудника линейного отдела полиции станции Брянск-Орловский, предмет не является взрывоопасным и не представляет угрозы», — говорится в сообщении горадминистрации.
Ранее в ТАСС сообщали, что три человека погибли в результате взрыва гранаты в городе Россоши Воронежской области.