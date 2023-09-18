В понедельник, 18 сентября, на выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук (надземный пешеходный переход). «Рамблер» собрал главные новости о происшествии.

Что произошло

Виадук был снесен на дороге в районе стелы Владивостока самосвалом с открытым кузовом. Это произошло около остановки «Весенняя» на федеральной автодороге А370 «Уссури» (бывшая М60).

Рухнувший мост накрыл все полосы, люди не могли выехать из города в сторону аэропорта.

В прокуратуре агентству «PrimaMedia.Приморье» заявили, что у водителя самосвала Sinotruk Howo был поднят грузовой отсек. Водитель утверждает, что кузов поднялся сам.

Последствия

Водитель самосвала получил травму. Информации о пострадавших среди пешеходов нет. Спасатели продолжают осмотр обрушившейся конструкции, отмечает «PrimaMedia.Приморье».

Агентство сообщает со ссылкой на Минздрав, что водителя госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой.

В правительстве Приморского края заявили, что на место обрушения виадука отправили бригаду Примавтодора для разбора леерных ограждений, сообщает Telegram-канал «Автогарант». Поврежденную конструкцию начнут убирать с дороги вечером (Владивосток опережает московское время на семь часов).