В Ростове-на-Дону трансгендер попытался поджечь военкомат, сообщает Telegram-канал SHOT.

Силовики задержали парня, который собирался устроить пожар в здании военкомата на улице Ленина. В рюкзаке у него были бутылки с коктейлем Молотова и анальная пробка.

Также у молодого человека также нашли заполненную анкету на вступление в украинское подразделение.

Ранее Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что во Владивостоке арестовали 17-летнего юношу после обучения поджогу военкомата.

Отмечается, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело.