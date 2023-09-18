SHOT: в Ростове-на-Дону парень-трансгендер попытался поджечь военкомат
В Ростове-на-Дону трансгендер попытался поджечь военкомат, сообщает Telegram-канал SHOT.
Силовики задержали парня, который собирался устроить пожар в здании военкомата на улице Ленина. В рюкзаке у него были бутылки с коктейлем Молотова и анальная пробка.
Также у молодого человека также нашли заполненную анкету на вступление в украинское подразделение.
Ранее Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что во Владивостоке арестовали 17-летнего юношу после обучения поджогу военкомата.
Отмечается, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело.
Согласно имеющейся информации, обучение юноша прошел в интернете, «руководствуясь своими радикальными, политическими взглядами, негативным отношением к специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к действующей власти РФ». По данным следствия, молодой человек получил теоретические знания и навыки, необходимые для проведения акции, и намеревался применить их для поджога одного из краевых военкоматов.