В Казахстане госкомиссия признала работодателя ответственным за пожар на шахте 17 августа

Правительственная комиссия установила полную ответственность работодателя за пожар, возникший 17 августа на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области Казахстана и приведший к гибели пяти человек. Об этом сообщил глава МЧС республики Сырым Шарипханов на брифинге.

"По результатам работы комиссии определена стопроцентная вина работодателя. Установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства", - сказал Шарипханов.

По его словам, органы полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ. Сейчас проводится досудебное расследование.

"Пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую из-за трения ленточного полотна по заклинившему ролику конвейера. Выявлено отсутствие производственного контроля со стороны инженерно-технического состава шахты "Казахстанская". Также установлено несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго-механической службы", - отметил глава МЧС.

Он уточнил, что комиссия зафиксировала нарушение требований безопасности и норм технического регулирования на шахте.

Пожарные пока не смогли полностью ликвидировать очаги возгорания на шахте "Казахстанская". Было принято решение об изоляции участка, для ограничения доступа кислорода возводятся 25 гипсовых перемычек.