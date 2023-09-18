В России впервые осудили женщину-военную за уклонение от мобилизации

Суд в России впервые осудил женщину-военнослужащую за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Владикавказский гарнизонный военный суд посчитал, что уроженка Кабардино-Балкарии ефрейтор Мадина Кабалоева уклонилась от мобилизации без уважительных на то причин (ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ) и приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако исполнение наказания вступить в силу лишь в 2032 году, поскольку у фигурантки есть несовершеннолетний ребенок.

Защита Кабалоевой заявила, что обжалует соответствующий приговор в Южном окружном военном суде.

Сама подсудимая заявила, что не явилась к командованию из-за того, что в медицинской роте ей предоставили рекомендацию об освобождении от военной службы из-за беременности и наличия маленького ребенка. Кабалоева отметила, что была уверена в том, что медрота уведомит об этом ее начальство.