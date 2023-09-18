Во Владивостоке на трассу рухнул виадук
На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул пешеходный виадук, сообщает PRIMPRESS. Движение по трассе Владивосток - Хабаровск перекрыли.
Инцидент произошел на дороге в районе стелы Владивостока. Рухнувший мост накрыл все полосы, люди не могут выехать из города в сторону аэропорта, отмечает агентство.
Telegram-канал «Автогарант» сообщает, что виадук был снесен самосвалом с открытым кузовом. Водитель утверждает, что кузов поднялся сам.
По данным местных Telegram-каналов, водитель получил травму. Информации о других пострадавших нет.
Аналогичное происшествие случилось во Владивостоке осенью 2018 года на объездной трассе Седанка - Патрокл. На дорогу тогда обрушился 40-метровый надземный пешеходный переход. Металлический виадук зацепило кузовом самосвала, который под ним проезжал. У грузовика во время движения самопроизвольно поднялся кузов. Никто не пострадал.