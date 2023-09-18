Во Владивостоке на трассу рухнул виадук

На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул пешеходный виадук, сообщает PRIMPRESS. Движение по трассе Владивосток - Хабаровск перекрыли.

Инцидент произошел на дороге в районе стелы Владивостока. Рухнувший мост накрыл все полосы, люди не могут выехать из города в сторону аэропорта, отмечает агентство.

Telegram-канал «Автогарант» сообщает, что виадук был снесен самосвалом с открытым кузовом. Водитель утверждает, что кузов поднялся сам.

Telegram-канал Svodka25

По данным местных Telegram-каналов, водитель получил травму. Информации о других пострадавших нет.