В Подмосковье три человека отравились грибами

В городе Истра Московской области три человека госпитализированы с отравлением грибами. Об этом сообщает источник «Известий».

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По его данным, грибами отравилась женщина и двое детей 12 и 11 лет, которые живут в доме по улице Голованова. Врачи охарактеризовали их состояние как средней степени тяжести. Других подробностей о случившемся пока не приводится.

Ранее в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга мужчина отравился грибами. Машина скорой помощи забрала пострадавшего прямо с остановки общественного транспорта на Ленинградской улице. Им оказался 30-летний мужчина.