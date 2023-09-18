СК раскрыл дело об убийстве московского бизнесмена спустя 23 года

Следственный комитет раскрыл убийство бизнесмена на окраине Москвы, совершенное 3 августа 2000 года в Митино. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Следственного управления по Северо-западному округу СК РФ по Москве, майор юстиции Мария Иткина, передает газета «Известия».

Она пояснила, что преступление было совершено на границе с Московской областью, там стояла одна новостройка. Рядом был пустырь, местность была открытой, и сюда приехали две машины — один «Мерседес», в котором были обвиняемые, и «Жигули» с погибшим и потерпевшими — Альбертом Кантемировым, его другом и братом. Дело происходило днем. Преступники вышли из «Мерседеса» и стали стрелять по «Жигули».

Следователь подчеркнула, что целью преступников был именно Альберт Кантемиров. Один из злоумышленников стрелял по машине из неустановленных типов оружия. За происходящим из машины наблюдал третий человек, который и организовал убийство.

«Всё происходило очень быстро, первой пулей они попали через лобовое стекло непосредственно в Альберта Кантемирова. Его брат и друг сбежали», — пояснила Мария Иткина, добавив, что на встрече должны были обсуждаться денежные обязательства между бизнесменом и одним из обвиняемых.