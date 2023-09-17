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В Одесской области произошли взрывы

Взрывы произошли вечером в Одесской области на юге Украины, где перед этим была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В Одесской области произошли взрывы
© РИА Новости

Ранее воздушная тревога была объявлена, а затем отменена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Предупреждение об угрозе с воздуха ранее было объявлено и продолжает действовать в Кировоградской области. Тревога также действует в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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