В Абхазии утонул россиянин

В Абхазии во время купания в море утонул житель российского города Иваново. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 17 сентября, в районе села Алахадзы, Гагрского района.

В ведомстве отметили, что мужчина 1972 года рождения утром ушел на море и не вернулся. Его родственники обратились с просьбой о помощи к спасателям.

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия.