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В Абхазии утонул россиянин

В Абхазии во время купания в море утонул житель российского города Иваново. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

В Абхазии утонул россиянин
© ТАСС

Инцидент произошел в воскресенье утром, 17 сентября, в районе села Алахадзы, Гагрского района.

В ведомстве отметили, что мужчина 1972 года рождения утром ушел на море и не вернулся. Его родственники обратились с просьбой о помощи к спасателям.

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянин утонул в Грузии в Чёрном море. 30-летний мужчина во время отдыха в поселке Капровани вошел в воду, но не выплыл.

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