В национальном исследовательском университете в Москве начался пожар

В Москве в здании национального исследовательского университета начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что пожар начался в НИУ на Красноказарменной улице столице — там находится Национальный исследовательский университет МЭИ, институт проблем энергетической эффективности. Возгорание произошло в вентиляционном коробе.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Очевидцы сообщали о дыме, исходящем из кабинета на третьем этаже, где могли находиться люди.