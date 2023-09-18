Мощное землетрясение произошло в Японии

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Сейсмологи уточнили, что очаг находился на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава — он залегал на глубине 170 километров. Сила толчков достигла трех баллов по семибалльной шкале, которая принята в Японии.

Специалисты считают, что угрозы цунами нет. Информации о разрушения и пострадавших пока не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло в Чили. Магнитуда землетрясения составила 6,4. Сильнее всего от перебоев в энергоснабжении пострадал город Кокимбо — там без света оказались 48,5 тысячи граждан. Электричество также отключилось у 30,7 тысячи человек в городе Ла-Серена.