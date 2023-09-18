$96.65+0.01103.09+0.06

Мощное землетрясение произошло в Японии

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Мощное землетрясение произошло в Японии
© globallookpress.com

Сейсмологи уточнили, что очаг находился на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава — он залегал на глубине 170 километров. Сила толчков достигла трех баллов по семибалльной шкале, которая принята в Японии.

Специалисты считают, что угрозы цунами нет. Информации о разрушения и пострадавших пока не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло в Чили. Магнитуда землетрясения составила 6,4. Сильнее всего от перебоев в энергоснабжении пострадал город Кокимбо — там без света оказались 48,5 тысячи граждан. Электричество также отключилось у 30,7 тысячи человек в городе Ла-Серена.

В Национальном сейсмологическом центре страны сообщили, что эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах к юго-востоку от прибрежного города Тонгой, очаг залегал на глубине 46 километров.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости