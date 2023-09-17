Участница Московского марафона пережила клиническую смерть на финише

Во время Московского марафона, который прошел сегодня в Лужниках, одна из участниц, 37-летняя Елена после успешного завершения 10-километровой дистанции потеряла сознание и пережила клиническую смерть на финише забега, пишет Телеграм-канал «112».

Сразу же на место происшествия прибыли медики, которые начали оказывать неотложную помощь участнице. Вследствие произошедшего она находилась в состоянии клинической смерти.

Благодаря быстрой и профессиональной реанимации, спортсменка была стабилизирована и доставлена в ближайшую больницу для дальнейшего лечения и наблюдения.

Московский марафон проводится ежегодно в Лужниках в третье воскресенье сентября.