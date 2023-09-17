В Москве в хостеле обнаружили тело 30-летнего мужчины

"По данным следствия, в дневное время 17 сентября 2023 года в комнате хостела, расположенного на Пятницком шоссе, обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений", - сказали в пресс-службе.