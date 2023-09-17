В Москве на улице нашли гранату с растяжкой

В Юрловском проезде в Москве нашли предмет, похожий на гранату Ф-1. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам очевидцев, объект установлен как растяжка с помощью проволоки. На место приехали оперслужбы. Территорию оцепили.

15 сентября сообщалось, что возле одного из подъездов в Советском районе Казани мужчина взорвал предмет, похожий на гранату.

7 сентября в Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего людям гранатой. Как отмечали в ГУ МВД России по Ростовской области, что мужчина в алкогольном опьянении пришел на место сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции на Таганрогской улице, который устроили «ветераны Боевого Братства» и угрожал взорвать гранату, если они не разойдутся.

До этого сообщалось, что в столице неизвестный угрожал водителю пистолетом недалеко от «Москва-Сити». После неудачной попытки он бросил гранату в салон и скрылся.