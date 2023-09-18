В Краснодаре загорелся склад

"Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Краснодар, Ростовское шоссе. <…> В 12:49 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание складского помещения на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.