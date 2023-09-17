В Москве против мужчины возбудили дело за жестокое обращение с животным

На него пожаловались в полицию жители, которые увидели в соцсетях видео, где он мучает котёнка.

По некоторым данным, 34-летний мужчина работал в гаражном кооперативе, где и нашёл кота. Он снял видео, на котором душил животное и засовывал в микроволновку. В тот же день к силовикам обратились очевидцы, которые предположили, что ролик был сделан на складе в Тарном проезде. Злоумышленнику грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы от 3 до 5 лет.