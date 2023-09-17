Спасающаяся от домогательств отца школьница выпрыгнула из окна

В Орехово-Зуево Московской области школьница сбежала от пьяного отца, который ее домогался. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Lenta.ru

Ночью 17 сентября 34-летний мужчина заставил 15-летнюю дочь лечь с ним в кровать и стал трогать ее за интимные места. Девочка испугалась, выпрыгнула из окна первого этажа и убежала к другу. Позже она обратилась в полицию с заявлением на пристававшего к ней отца.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.