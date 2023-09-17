Власти Харьковской области рассказали о повреждениях после взрыва

После взрыва в украинском городе Харькове повреждено предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По данным представителя власти области, в ночь на 17 сентября произошел взрыв, который вызвал пожар в одном из предприятий. Синегубов утверждает, что удар наносился с помощью четырех управляемых ракет зенитно-ракетного комплекса С300.