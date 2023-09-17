В Ливии 150 детей отравились после наводнений

В Ливии 150 детей отравились из-за загрязнения воды, вызванного наводнениями. Об этом сообщил министр окружающей среды в Правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир, передает ТАСС.

Когда уровень воды повысился, грязь попала в колодцы в городе Дерна. Власти призвали население не пить эту воду, однако случаи отравления продолжают фиксироваться.

«Число случаев отравления детей загрязненной водой возросло до 150», - сказал министр.

Он назвал происходящее катастрофой, которая беспрецедентна. По его словам, ситуация находится за пределами возможностей властей.

Ибрагим Мунир призвал другие государства оказать помощь Ливии. Стране необходимо срочно решать проблемы, связанные с питьевой водой и транспортом.