В Калмыкии вновь ищут пропавшую 30 лет назад девочку
В Калмыкии возобновили поиски Зульпият Магомедовой, пропавшей в 1993 году. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Республике Калмыкия.
В 1993 году Зульпият было 13 лет. В тот год, 3 февраля, в доме, где проживала ее семья, нашли тело матери девочки. В километре от этого места позднее было обнаружено тело сожителя женщины. Саму Зульпият так и не смогли разыскать. Следствие полагает, что злоумышленник похитил школьницу.
О причинах интереса правоохранительных органов к старому делу пока информации нет.
Ранее сообщалось, что 2 сентября в селе Засопка Читинского района 11-летний мальчик ушел из дома и не вернулся. Следователи полагают, что с учетом малолетнего возраста пропавшего мальчика, а также отсутствия причин его исчезновения, в отношении ребенка могло быть совершено преступление. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.