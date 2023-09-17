В Калмыкии вновь ищут пропавшую 30 лет назад девочку

В Калмыкии возобновили поиски Зульпият Магомедовой, пропавшей в 1993 году. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Республике Калмыкия.

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В 1993 году Зульпият было 13 лет. В тот год, 3 февраля, в доме, где проживала ее семья, нашли тело матери девочки. В километре от этого места позднее было обнаружено тело сожителя женщины. Саму Зульпият так и не смогли разыскать. Следствие полагает, что злоумышленник похитил школьницу.

О причинах интереса правоохранительных органов к старому делу пока информации нет.