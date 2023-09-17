В Грузии задержали гражданина России с партией наркотиков

Следствие утверждает, что сотрудники полиции остановили россиянина с целью проверки, в результате чего при личном обыске было обнаружено наркотическое средство, расфасованное в 244 связках. Кроме того, у обвиняемого был изъят почти 1 кг наркотиков, часть из которых он хранил в специально защищенном хранилище, а другая часть находилась в другом месте с целью ее последующей реализации.