Пропавшую в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли живой

Туристку, потерявшуюся во время спуска с горы Большой Иремель нашли спустя двое суток, женщина не пострадала. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

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36-летняя женщина. Которую искали двое суток обнаружена волонтерами на горе Ягодная, жизни и здоровью путешественницы из Екатеринбурга ничего не угрожает.

Поисково-спасательная операция официально завершена, с 14 сентября женщину, пропавшую во время спуска с горы Большой Иремель, искали более 50 сотрудников МЧС и волонтеров, прочесывалась местность, где в последний раз туристка выходила на связь, территорию пришлось обследовать с воздуха — облеты совершал вертолет МЧС.