Пропавшую в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли живой
Туристку, потерявшуюся во время спуска с горы Большой Иремель нашли спустя двое суток, женщина не пострадала. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
36-летняя женщина. Которую искали двое суток обнаружена волонтерами на горе Ягодная, жизни и здоровью путешественницы из Екатеринбурга ничего не угрожает.
Поисково-спасательная операция официально завершена, с 14 сентября женщину, пропавшую во время спуска с горы Большой Иремель, искали более 50 сотрудников МЧС и волонтеров, прочесывалась местность, где в последний раз туристка выходила на связь, территорию пришлось обследовать с воздуха — облеты совершал вертолет МЧС.
Женщина отделилась от группы, предварительно договорившись о встрече с остальными на тропе около опознавательного знака в сторону села Тюлю, но в назначенное время в лагерь не вышла.