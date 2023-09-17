В Подмосковье после погони остановили авто с окровавленной пассажиркой

В подмосковном Ступино задержали водителя, в машине которого находилась окровавленная и изрезанная женщина без пальца на руке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Неизвестный мужчина на внедорожнике с номерами Ярославской области протаранил 10 машин на улице Липецкой в районе Бирюлево Восточное и скрылся. На переднем сиденье очевидцы увидели женщину в крови, они вызвали полицию и начали преследовать водителя внедорожника.