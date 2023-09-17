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Раскрыты подробности падения украинского беспилотника в Орле

Украинский беспилотник, упавший на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла, врезался в резервуар с бензином. Об этом в своем Telegram-канале Орловской области Андрей Клычков.

Раскрыты подробности падения украинского беспилотника в Орле
© РИА Новости

Он уточнил, что после ЧП емкость с топливом загорелась. Сейчас открытое горение полностью устранено. Пострадавших нет

Об этом инциденте сообщалось ранее 17 сентября. Падение дрона произошло около 03:50 мск.

Губернатор сообщил об упавшем на нежилой объект в Орле беспилотнике

Также в ночь на 17 сентября Вооруженные силы Украины запускали дроны самолетного типа в сторону Москвы и Крыма. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили все беспилотники.

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