Власти рассказали о возгорании на харьковском предприятии

Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что предприятие было повреждено в Харькове, там начался пожар. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Известно, что на неназванном предприятии произошел пожар, подробности происшествия не приводились.

Предварительно, пожар возник ночью 17 сентября в здании гражданского предприятия.

Другие подробности по ситуации Синегубов не не уточнил

В Харьковской области ночью объявлялась воздушная тревога.

До этого после взрывов в Харькове в городе начался пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздались в Шевченковском районе.