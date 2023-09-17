В Красноярске при пожаре в общежитии погибли два человека

"Предварительно известно о двух погибших. Одна из женщин погибла, выпрыгнув из окна, еще одно тело обнаружено в одной из комнат. Троим гражданам потребовалась медицинская помощь. В настоящее время пожар потушен, полицейские осуществляют охрану общественного порядка. Территория оцеплена", - сообщила пресс-служба.