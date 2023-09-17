В Турции рухнул вертолет

Вертолет, тушивший пожары, упал в водохранилище в Турции. Спасатели ищут трех членов экипажа, передает «МИР 24».

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Вертолет заливал очаги возгорания в провинции Измир. Внезапно связь с ним прервалась. Выяснилось, что воздушное судно рухнуло при наборе воды. В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана, сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По последним данным, одного из четверых членов экипажа удалось спасти сразу после крушения. Поиски троих продолжаются.