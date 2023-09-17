Губернатор сообщил об упавшем на нежилой объект в Орле беспилотнике

Украинский беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он уточнил, что падение дрона произошло около 03:50. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время место происшествия оцеплено, там работают специальные службы.