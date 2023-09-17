У водителя автомобиля, который устроил аварию с участием 10 машин в Москве, в последнее время наблюдались некоторые странности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Со слов родственников, это стало заметно после ухода родителей мужчины.

По данным Shot, водителя зовут Паша, ему 41 год. Накануне он со своей 30-летней женой Фатимой и их двухлетней дочкой гостил у родственников в Тамбове. Вечером семья выехала на Jeep Grand Cherokee домой в Ярославль. Путь пролегал через Московский регион.

В дороге, когда семья проезжала Москву, между супругами произошла страшная ссора, в ходе которой Паша поранил жену тесаком и протаранил не менее 10 машин.