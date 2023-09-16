В Москве задержали мужчину после жестокого издевательства над котом

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который жестоко издевался над котом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из пабликов в интернете разместили видео, в котором неизвестный мужчина жестоко обращается с котом. Заявители сообщили, что мужчина может находиться на складе в Тарном проезде. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

"Подозреваемый был задержан стражами порядка и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.