Потолочное зеркало рухнуло на девушку в салоне красоты в Москве

Девушка попала в больницу после обрушения на нее зеркала в салоне красоты в Москве, сообщает РЕН ТВ. У посетительницы заведения травмирована спина. По данным телеканала, перед этим в помещении произошел прорыв воды.

В результате потопа обрушилось потолочное зеркало. 24-летняя девушка получила травму спины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 16-летнюю девушку накинулись сотрудники салона красоты, которым не понравилось, что она пришла с купоном на большую скидку. Пострадавшая записалась на стрижку и окраску волос, которые обошлись бы в 22,8 тысячи рублей. Однако с купоном девушка должна была заплатить лишь 4,5 тысячи рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о происшествии.