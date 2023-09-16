При крушении самолета ВВС Италии под Турином погиб ребенок

Самолет пилотажной группы ВВС Италии разбился под Турином во время тренировочного полёта. При падении воздушное судно задело автомобиль, в котором ехала семья. От ожогов погибла пятилетняя девочка, сообщает ANSA.

Самолет, входящий в состав группы Frecce Tricolori, разбился недалеко от аэропорта Турин-Казелле. Пилот успел катапультироваться и спасся. По предварительным данным, при крушении самолет задел автомобиль.

В нем ехала семья: родители и двое детей (пятилетняя девочка и девятилетний мальчик). Девочка погибла. Остальные члены семьи доставлены в больницу с ожогами.

Военные источники итальянских СМИ уже выдвинули две версии авиакатастрофы. Это столкновение со стаей птиц и отказ двигателя. Первая гипотеза считается предпочтительней.

Пилотажная группа Frecce Tricolori, в состав которой входил самолет, должна была участвовать в авиашоу, организованном к столетнему юбилею ВВС Италии. Мероприятие отменено.