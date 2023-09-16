Сотрудники ГИБДД выстрелили в росгвардейца после погони в Курске

В Курске произошел вооруженный конфликт со стрельбой между сотрудниками ГИБДД и Росгвардии. В итоге ранен один человек, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел, когда 25-летний сотрудник Росгвардии ехал по городу на личной «Приоре». Он «не замечал никого на своем пути» и отказался остановиться по требованию ДПС. Инспекторы на патрульной автомашине бросились в погоню и догнали нарушителя возле здания Росгвардии на улице Литовской.

Там боец федеральной службы выхватил автомат Калашникова у своего коллеги и начал угрожать инспекторам ДПС.

Один из них сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. В ответ росгвардеец передёрнул затвор автомата. Инспектор ДПС открыл огонь на поражение и ранил его.

Сотрудника Росгвардии госпитализировали. По данным Shot, он был в нетрезвом состоянии.