МВД начало проверку после драки в салоне красоты в Москве

Полиция начала проверку инцидента с купоном в московском салоне красоты. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября. Две москвички пришли в салон красоты с купоном на большую скидку, однако сотрудники студии отказались оказать услугу.

По данным портала, мать и дочь приобрели купон за 2 тыс. руб. в интернете, после чего запросили у салона комплекс услуг стоимостью 22,8 тыс. руб. С купоном их цена должна была снизиться до 4,5 тыс. руб.

По версии клиентов, парикмахеры, узнав о купоне, вытолкали посетительниц из салона. Их действия привели к тому, что мать ударилась и повредила ранее прооперированное плечо. Она сняла травмы и отнесла справку и заявление в полицию.

В салоне, в свою очередь, рассказали, что не желали доводить ситуацию до конфликта. После озвучивания цены девушка рассердилась и дважды ударила сотрудника ногой в живот.