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В Кузбассе эвакуируют людей из пяти шахт

Эвакуация горняков 5 шахт началась в Кузбассе из-за отключения вентиляции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы

В Кузбассе эвакуируют людей из пяти шахт
© РИА Новости

«Произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах "Заречная", "Кирова", "Костромовская", "Участок Октябрьская", "Комсомолец», - сказали в службах.

Известно, что проблемы с вентиляцией начались после короткого замыкания на электроподстанции.

Идёт эвакуация шахтеров. Сведений о пострадавших нет.

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