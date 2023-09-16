В Кузбассе эвакуируют людей из пяти шахт
Эвакуация горняков 5 шахт началась в Кузбассе из-за отключения вентиляции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы
«Произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах "Заречная", "Кирова", "Костромовская", "Участок Октябрьская", "Комсомолец», - сказали в службах.
Известно, что проблемы с вентиляцией начались после короткого замыкания на электроподстанции.
Идёт эвакуация шахтеров. Сведений о пострадавших нет.
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