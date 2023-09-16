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Сотрудника МЧС поймали с десятками свертков мефедрона в Москве

В Москве полиция поймала инженера аналитического отдела Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, подрабатывающего закладчиком. Об этом сообщает Baza.

Сотрудника МЧС поймали с десятками свертков мефедрона в Москве
© РИА Новости

По данным источника, 36-летний инженер попался полиции с 24 свертками мефедрона во время подработки закладчиком. Всего у мужчины при себе было 124 грамма наркотического вещества.

Задержанный москвич во всем сознался сотрудникам полиции и объяснил, что принял решение о такой подработке из-за кризисной ситуации в жизни. Инженер также рассказал, где уже успел оставить свертки с запрещенным веществом.

Как долго сотрудник МЧС работал закладчиком не сообщается. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, сообщает источник.

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