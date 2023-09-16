В Башкирии потерялась туристка во время спуска с горы

"Сегодня в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что из состава самостоятельной туристической группы из города Екатеринбурга потерялась женщина. Во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель женщина отделилась от группы и в назначенное время не подошла в заранее обговоренное место", - говорится в сообщении ведомства.