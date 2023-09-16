В аэропорту Петербурга у самолета при взлете лопнуло колесо

В аэропорту Пулково у самолета, готовящегося взлететь, лопнуло колесо. Авиаторы были вынуждены закрыть одну из взлетных полос. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошёл на рулёжной дорожке. К взлету готовился самолет Cessna. Неожиданно у него лопнуло колесо.

На место прибыли экстренные службы. Временно закрыта одна из взлетных полос Пулково. Сейчас на месте находятся экстренные службы.

Телеканал 78 сообщает, что частный самолёт вернулся к месту стоянки. По данным телеканала, инцидент не повлиял на работу аэропорта. Все взлёты и посадки выполняются в штатном режиме.