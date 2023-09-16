Названа причина крупного пожара в торговом центре Петербурге

Причиной крупного пожара в торговом центре на Бухарестской улице в Петербурге стало короткое замыкание. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, возгорание произошло на летней веранде одного из ресторанов торгового центра. Его причиной стало короткое замыкание электрической проводки.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября во Фрунзенском районе города. Сотрудникам экстренных служб понадобилось около пяти часов, чтобы ликвидировать пожар в торговом центре. При этом в тушении от единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) задействовали 18 единиц техники и 62 человека личного состава, от МЧС — 10 единиц техники и 39 человек личного состава.