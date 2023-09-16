В московском салоне красоты избили школьницу с купоном на скидку

Посещение салона красоты для 16-летней жительницы Москвы закончилось избиением и заявлением в полицию, сообщил Telegram-канал «112». На девушку накинулись сотрудники учреждения, которым не понравилось, что она пришла с купоном на большую скидку, говорится в публикации.

Пострадавшая записалась на стрижку и окраску волос, которые обошлись бы в 22,8 тысячи рублей. Однако с купоном девушка должна была заплатить лишь 4,5 тысячи рублей. Как уточнил канал, проблемы начались еще при записи в салон — администратор ее переносил. Все-таки попав на услугу, девушка столкнулась с хамством, а затем словесная перепалка переросла в конфликт с рукоприкладством.

Девушку и ее маму спустили с лестницы два взрослых мужчины. Пострадавшие обратились в полицию, где сняли побои. Как добавил канал, салон не может похвастать большим количеством положительных отзывов. Посетители то и дело жалуются на хамское отношение и грубость сотрудников.