В Казахстане нейтрализовали радикальную ячейку

"9 сентября 2023 года в городе Актобе Комитетом национальной безопасности с привлечением полиции нейтрализована радикальная религиозная ячейка. По подозрению в пропаганде терроризма задержаны два гражданина Казахстана. По местам их проживания изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.