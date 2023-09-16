Пожар в Петербурге на Бухарестской улице потушили
В главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на Бухарестской улице было ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В 01:40 пожар локализован. В 02:31 ликвидация открытого горения, работают по первому номеру", — заявили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что к ликвидации пожара были привлечены РСЧС: 18 единиц техники и 62 человека личного состава, в том числе от МЧС: 10 единиц техники и 39 человек личного состава.
Ранее в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что площадь пожара на Бухарестской улице составляет одну тыс квадратных метров. До этого в Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание на площади 800 квадратных метров. Инцидент произошел ночью 13 сентября в здании типографии на улице Латышских Стрелков. Сотрудники ведомства быстро прибыли на место, но потушить пожар было сложно из-за сложностей с доступом к гидрантам на этой территории.