В Ярославле установили подозреваемого в стрельбе по автобусам
Полиция Ярославля установила личность стрелявшего по автобусам в городе, им оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Причиной стал инцидент, в котором неизвестные использовали «неустановленный предмет» при стрельбе в направлении автобусов общественного транспорта.
В результате был причинен ущерб двум автобусам «Стартранс» и «Гирфтранс», которые следовали по маршрутам 58 и 97с.
Позже стало известно об еще одном аналогичном случае.
«Сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района Ярославля», — сообщили в прокуратуре.
В связи с выясненной личностью подозреваемого уголовное дело изъяли из производства следственных органов регионального УМВД и передано в следственные органы территориального управления СК РФ.