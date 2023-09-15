В Ярославле установили подозреваемого в стрельбе по автобусам

Полиция Ярославля установила личность стрелявшего по автобусам в городе, им оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Причиной стал инцидент, в котором неизвестные использовали «неустановленный предмет» при стрельбе в направлении автобусов общественного транспорта.

В результате был причинен ущерб двум автобусам «Стартранс» и «Гирфтранс», которые следовали по маршрутам 58 и 97с.

Позже стало известно об еще одном аналогичном случае.

«Сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района Ярославля», — сообщили в прокуратуре.