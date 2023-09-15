Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Волгоградом

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщает, что в Волгоградской области легкомоторный самолет «Вираж В-1 RA-0256A» совершил жесткую посадку. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

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Уточняется, что инцидент произошел около 17:00. В результате пилот получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что Волгоградский Следственный комитет начал проверку причины произошедшего.

«Вечером 15.09.2023 поступило сообщение о том, что в районе 1 км, южнее х. Краснокоротковского Новоаннинского района Волгоградской области, произошла жесткая посадка легкомоторного самолета Вираж В-1 RA-0256A», – сообщили в СК.