$96.16+0.18103.23+0.12

На Кубани выявили еще три очага африканской чумы свиней

В Краснодарском крае выявили три новые вспышки африканской чумы свиней, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На Кубани выявили еще три очага африканской чумы свиней
© Главное управление региональной безопасности Московской области

Очаги выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах. Обнаружены инфицированные вирусом объекты, отметили в оперштабе.

В столовой станицы Еремизино-Борисовская выявили более 50 килограммов зараженной свинины. Продукцию уничтожат. Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию.

Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».