На Кубани выявили еще три очага африканской чумы свиней

В Краснодарском крае выявили три новые вспышки африканской чумы свиней, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

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Очаги выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах. Обнаружены инфицированные вирусом объекты, отметили в оперштабе.

В столовой станицы Еремизино-Борисовская выявили более 50 килограммов зараженной свинины. Продукцию уничтожат. Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию.