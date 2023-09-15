Кукурузник совершил жесткую посадку в Архангельской области

Telegram-канал «112» cсообщил, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Архангельской области. По данным канала, известно о пострадавшем пилоте.

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В «112» отметили, что пилоту уже начали оказывать медицинскую помощь.

Утром 12 сентября пассажирский лайнер Airbus «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, на его борту находилось 167 человек, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа.

По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали пятеро человек. Во время приземления самолета были повреждены все стойки шасси и одно крыло. Людей эвакуировали и разместили в районном Доме культуры.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.