Три уголовных дела возбудили из-за очагов сибирской язвы под Воронежем

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия); ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия) и п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей); ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.