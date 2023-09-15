Три уголовных дела возбудили из-за очагов сибирской язвы под Воронежем
Следственный комитет возбудил три уголовных дела из-за выявления очагов сибирской язвы под Воронежем, передает пресс-служба регионального ведомства. В Воронежской области госпитализированы десять человек.
Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия); ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия) и п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей); ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.
Фигурантами дела стали скупщики некачественного мяса в Панинском районе, поставщики, реализовавшие мясо на рынок в Воронеже, владелица подсобного хозяйства, а также глава крестьянско-фермерского хозяйства в Богучарском районе.
Ранее число госпитализированных пациентов из-за очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области выросло до девяти. Все нововыявленные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.