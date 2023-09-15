Открытое горение ликвидировали на территории бывшего завода в Самаре

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода около рынка в Самаре . Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области .

Информация о пожаре в здании у рынка в Самаре поступила в МЧС в 10:39. Изначально площадь возгорания составляла 100 кв. м, горело масло. Позже она увеличилась до 1 тыс. кв. м. В 19:10 (18:10 мск) была объявлена локализация пожара на площади 1,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 104 человека и 33 единицы техники.