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Пьяный отец троих детей напал на сотрудника детсада в Петербурге

В Кировском районе Петербурга пьяный многодетный отец избил охранника детского сада. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД региона.

В Петербурге пьяный мужчина напал на сотрудника детского сада
© РИА Новости

Инцидент произошел на территории детского сада по улице Лени Голикова в Кировском районе города. Отец троих детей пришел за ребенком в детсад, к нему вышел охранник, которому не понравилось, что мужчина явился в детский сад в состоянии алкогольного опьянения.

Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой нетрезвый мужчина несколько раз ударил охранника по лицу. В отношении 39-летнего задержанного, уроженца одной из стран ближнего зарубежья, возбуждено уголовное дело о побоях, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее жители Ростова толпой избили братьев из-за сигарет и попали на видео.

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