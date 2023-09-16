В Петербурге пьяный мужчина напал на сотрудника детского сада

В Кировском районе Петербурга пьяный многодетный отец избил охранника детского сада. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД региона.

Инцидент произошел на территории детского сада по улице Лени Голикова в Кировском районе города. Отец троих детей пришел за ребенком в детсад, к нему вышел охранник, которому не понравилось, что мужчина явился в детский сад в состоянии алкогольного опьянения.

Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой нетрезвый мужчина несколько раз ударил охранника по лицу. В отношении 39-летнего задержанного, уроженца одной из стран ближнего зарубежья, возбуждено уголовное дело о побоях, он находится под подпиской о невыезде.